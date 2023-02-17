انت الان تتابع خبر نهاية مأساوية لأسرة سورية نجت من الزلزال .. تفاصيل مؤثرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفيت عائلة سورية كاملة مكونة من الاب والأم بالاضافة لأطفالهم الخمسة جراء حريق اندلع في منزل تركي انتقلوا إليه بعد نجاتهم من زلزال الأسبوع الماضي.



وبحسب وكالة أنباء الأناضول فقد انتقلت العائلة السورية المكونة من 7 أفراد إلى منطقة قونية الوسطى بمدينة نورداجي في جنوب شرق تركيا، والتي تضررت بشدة جراء زلزال 6 فبراير.



وانتقلت الأسرة للعيش مع أقاربها في قونية بعد الزلزال، في مسار سلكه ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الكارثة.



وأضافت الوكالة أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات.



وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.