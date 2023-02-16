انت الان تتابع خبر الأسد: مساعدات الأشقاء خففت من تداعيات الزلزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن مساعدات الدول الشقيقة والصديقة ساعدت في التخفيف من تداعيات الزلزال.



جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السوري، الخميس، حول تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.



وأضاف: "ندرس تأسيس صندوق لدعم المتضررين من الزلزال".



وتابع: "حجم كارثة الزلزال والمهام المناطة بنا جميعا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة".



وقال الأسد: "ما نواجهه على مدى أشهر وسنوات من تحديات خدمية واقتصادية واجتماعية لا يقل أهمية عما واجهناه خلال الأيام الأولى من الزلزال".



ووجه الشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة على وقوفهم مع بلاده لمواجهة تداعيات الزلزال.