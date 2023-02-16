انت الان تتابع خبر الرئيس الأمريكي يخضع لفحوص طبية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمل جو بايدن (80 عامًا) فحوصه الطبية الروتينية الخميس في خطوة حاسمة لأكبر رئيس سنا ينتخب على الإطلاق في الولايات المتحدة و«ينوي» الترشح لولاية ثانية في 2024.



وأعلن البيت الأبيض في بيان وزع على الصحافة أنه سينشر خلال النهار «التقرير الخطي» لنتائج هذه الفحوص الطبية.



وتوجه الرئيس الأميركي صباح الخميس إلى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضواحي واشنطن لإجراء آخر الفحوص الطبية لهذا التقييم.



وستثير الوثيقة بالتأكيد اهتماما أكبر من سابقتها التي تعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.



ويكرر بايدن على الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحته، أنه «ينوي» الترشح، وقد يتنافس بذلك مع سلفه دونالد ترمب الذي أعلن رسميا خوضه السباق إلى البيت الأبيض.



لكنه أكد قبل أيام فقط أنه لم يتخذ قرارًا «نهائيًا» بعد. وكان الرئيس الديمقراطي الذي يحرص عبر هذه الشفافية بشأن صحته على التميز عن سلفه الجمهوري، خضع في 19 نوفمبر 2021 لفحص كامل.



وفي ذلك اليوم خضع جو بايدن لتنظير القولون تحت تخدير عام. ونقل صلاحياته لمدة ساعة و25 دقيقة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي أصبحت لفترة وجيزة أول امرأة تملك صلاحيات رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.



وأكد الطبيب كيفن أوكونور أنه رجل يتمتع «بصحة جيدة» و«قوي» و«قادر» على أداء مهامه الشاقة. لكنه أشار أيضا إلى تأثير التقدم في السن وحجم الأدوية التي يجب تناولها وأمراض بسيطة.



كان الطبيب نفسه قد لاحظ حينذاك تصلبا أكبر في مشية جو بايدن عزاه إلى حالة عصبية «خفيفة» تؤثر على قدميه. كذلك تحدث عن سعال متكرر ناجم عن ارتداد معدي مريئي.

