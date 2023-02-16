انت الان تتابع خبر السفارة السعودية بالجزائر تصدر بيانا حول التهديد بتفجير مقرها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، الخميس، في بيانها حول قضية تهديد شخص مجهول بتفجير مقرها، بجهود الأمن الجزائري في كشفه واعتقاله.



وجاء في بيان السفارة أنه: "تلقت السفارة السعودية بالجزائر اتصالا هاتفيا فجر يوم الأربعاء 15 فبراير 2023، من شخص وجّه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة وعلى إثر ذلك قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه".



وأشار بيان السفارة: "إن السفارة إذ تقدّر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة، لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوان في حماية السفارة وموظفيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة".



وأوقفت مصالح الأمن الجزائرية يوم الأربعاء، شخصا هدّد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية.



ووفق ما ذكر، فقد تلقت السفارة السعودية فجر الأربعاء مكالمة هاتفية، من مجهول هدّد فيها بتنفيذ هجوم لتفجير مقر السفارة.



وباشرت مصالح الأمن الجزائرية وفور تلقيها الإنذار، تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في وقت قياسي، ليتم إخضاعه إلى مراقبة وفحوصات طبية ونفسية، قبل أن يقدم للعدالة.