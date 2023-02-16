انت الان تتابع خبر لبنان .. مقتل 3 عسكريين باشتباكات مع تجار مخدرات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قتل 3 عسكريين لبنانيين في اشتباكات وقعت مع تجار مخدرات في بلدة حورتعلا بالبقاع.



ووفق سكاي نيوز عربية فقد قتل أيضا 3 مطلوبين خلال الاشتباكات.



وكان الجيش اللبناني قد نفذ عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات.



تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران، ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.



وغالبا ما ينفذ الجيش في هذه المنطقة مداهمات بحثا عن مطلوبين بتجارة المخدرات، لا سيما حبوب "الكبتاغون" التي شهدت صناعتها زيادة في البلاد خلال السنوات الماضية.