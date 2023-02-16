انت الان تتابع خبر السعودية تطلق مشروع المربع الجديد في الرياض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت السعودية مشروع المربع الجديد السكني التجاري في الرياض، والمقرر الانتهاء منه في 2030.



وسيساهم المشروع، الذي يقع بتقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب العاصمة السعودية، في دعم الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 48 مليار دولار ويوفر 334 مليون فرصة عمل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.



ويرأس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، الأمير محمد بن سلمان، وقالت الوكالة إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي للإسهام في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة.



"المكعب"

تبلغ مساحة المشروع الجديد 19 كيلومتر مربع، ومن المقرر أن يحتوي على 104 آلاف وحدة سكنية تسع لمئات الآلاف من السكان.



كما ستبلغ المساحات التجارية 980 ألف متر مربع بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية و620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه وحوالي 1.8مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.



ومن المتوقع أن يتوسط المشروع الجديدة مبنى "المكعب" بارتفاع 400 متر، وبواجهة مستوحاة من التراث النجدي السعودي.



وسيشمل "المكعب" مساحة طابقية تتجاوز مليوني متر مربع تضم محال تجارية ومعالم ثقافية وفنادق.



خطة التنوع الاقتصادي

يعتمد صندوق الثروة السيادي السعودي، الذي تبلغ أصوله الخاضعة للإدارة نحو 607 مليار دولار، على قطاع الإنشاءات لبناء مشاريع في المملكة كجزء من خطة التنوع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد.



وتزايد نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، مدعوما بزيادة في الطلبيات الجديدة والإنتاج.



وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسمياً إلى 58.2 الشهر الماضي مقابل 56.9 في الشهر السابق وهو ما يزيد بكثير من مستوى 50 علامة الذي يفصل النمو عن الانكماش.



كما يأتي إنشاء المربع الجديد في ظل تزايد الطلب على المكاتب الإدارية في العاصمة السعودية، بحسب شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية.



وقالت الشركة في تقرير خلال نوفمبر/تشرين الثاني، إن نسبة الإقبال على المكاتب في الرياض ارتفعت "بوتيرة استثنائية"، وزادت نسبة الإشغال في المكاتب ذات المواقع المتميزة إلى 98%، بزيادة 4% عن العام الماضي.



ونما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 5.4% في الربع الأخير من 2022، مقارنةً بالربع ذاته من 2021، بدعم من نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية.