انت الان تتابع خبر مواجهات بين فلسطينيين و قوات الإحتلال في طولكرم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من مدينة طولكرم واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابات بالاختناق.

من جهته أخرى، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح الهجمة الشرسة والإجراءات التضييقية، التي تشنها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، لسحب منجزاتهم، وكسر إرادتهم.

وبين المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك، أن الخارجية الفلسطينية طالبت من خلال سفارات دولة فلسطين الدول كافة، بإبداء أعلى درجات الاهتمام بما يتعرض له الأسرى، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته عامة وعلى الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص.

وفي النقب، أقدمت قوات الاحتلال على هدم قرية العراقيب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ، وذلك للمرة 213.

وهذه المرة الـ 16 التي يتم فيها هدم القرية البدوية منذ بداية عام 2022، والثالثة منذ بداية العام الحالي، بعد أن كانت دمرتها 14 مرة خلال العام 2021، بحسب مجلس قروي قرية العراقيب.

ويقطن في القرية 22 عائلة بعدد يصل إلى نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعية الصحراوية.