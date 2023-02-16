انت الان تتابع خبر الخليل: الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد محمد كامل الجعبري في مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الخليل وفرضت إغلاقا في محيط منزل عائلة الشهيد الجعبري، وأجبرت عشرات العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها بمن فيهم الأطفال والنساء لساعات في البرد القارس.

وقالت عائلة الجعبري في بيان، إن قوات الاحتلال أخلت المنزل قبل تفجيره، وهو عبارة عن مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، تبلغ مساحته (800 متر مربع)، وتقع شقة الشهيد في الطابق الرابع، ويؤوي ست عائلات (50 نفرا) من أهل الشهيد وذويه.

وأوضحت أن وحدة خاصة بالمتفجرات؛ قامت بعملية التفجير على مرحلتين ما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة في باقي الطوابق، والمباني المجاورة.

يذكر أن الشهيد الجعبري، ارتقى برصاص قوات الاحتلال في 29 تشرين الأول الماضي، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قتل فيها مستوطن إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

على صعيد آخر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات واعتقالات واسعة طالت 24 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وطولكرم وبيت لحم وطوباس ورام الله وجنين واعتقلت هؤلاء المواطنين.