انت الان تتابع خبر مقتل عسكريان أمريكيان بتحطم طائرة جنوب ولاية ألاباما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قُتل عسكريان أمريكيان إثر تحطم مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" بالقرب من ولاية ألاباما جنوب الولايات المتحدة حسبما أعلن البنتاغون على موقعه امس الاربعاء.



وقال قائد القوات العسكرية في ولاية تينيسي البريغادير جنرال وارنر روس، إنّ مروحية تابعة للحرس الوطني في ولاية تينيسي كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت مساء الأربعاء قرب مدينة هانتسفيل في ولاية ألاباما المجاورة، موضحا أن الحادث لم يسفر عن إصابات أخرى على الأرض.



من جهته قال المتحدث باسم الحرس الوطني روبرت كارفر إنّ "من السابق لأوانه مناقشة الأسباب المحتملة لتحطّم الطائرة"، مشيراً إلى أنّ السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.