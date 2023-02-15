انت الان تتابع خبر 10 قتلى بانهيارات جليدية في طاجيكستان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت لجنة الطوارئ بجمهورية طاجيكستان بمصرع 10 أشخاص جراء انهيارات جليدية وقعت اليوم الأربعاء في أراضي البلاد.



وجاء في بيان صدر عن اللجنة ونشر في موقعها الرسمي: "في 15 فبراير الجاري عند 65,8 كيلومترا من طريق دوشانبه-فارزوب السريع غطت الانهيارات الجليدية 4 سيارات... لسوء الحظ، لقي سائق واحد مصرعه".



هذا وأفادت اللجنة بمصرع 9 أشخاص جراء انهيارات جليدية وقعت اليوم الأربعاء في منطقة غورنو باداخشانسكايا ذاتية الحكم في شرق الجمهورية.