انت الان تتابع خبر لبنان : مسلحون يرهبون أصحاب المحال بإغلاقها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت وسائل إعلامية لبنانية بأن مسلحين جالوا على المحال في منطقة طرابلس وأطلقوا النار في الهواء لإرغام أصحابها على الإغلاق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.



وفي السياق ذاته فقد عدد من المحتجين على قطع الطريق المؤدي إلى سرايا طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.



كما قطع أهالي طرابلس شوارع الميناء والبداوي ببسطاتهم وأشعلوا الإطارات، وقطعت الطرق التالية: أتوستراد التبانة، الرفاعية، الزاهرية، ساحة النور، جبل محسن، شارع سوريا، الميناء وأوتوستراد البداوي.



هذا وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء (الموازية) صباح اليوم أعلى مستوياته عند 77 ألف ليرة لبنانية، وهو أكبر انهيار لليرة في تاريخها.



وخلال اليوم عادت العملة اللبنانية لتحقق مكاسب طفيفة عند 75 ألف ليرة للدولار الواحد.