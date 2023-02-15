انت الان تتابع خبر الاحتلال يهدم ورشة لتصليح المركبات بالقدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ورشة لتصليح المركبات في بلدة شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، تعود للمواطن صادق الرشق .



وقالت عائلة الرشق، في بيان، إن قوات الاحتلال داهمت شعفاط في ساعات الفجر، وشرعت بهدم منشأة لتصليح المركبات مملوكة له، بحجة البناء دون ترخيص من قبل سلطات الاحتلال.



و أوضحت العائلة أن المنشأة المستهدفة، تضم سبعة "كراجات" لتصليح المركبات، ويعتاش منها نحو 30 عائلة مقدسية، و تقوم سنويا بدفع ضريبة "الأرنونا" الإسرائيلية في موعدها ، وأنهم حاولوا الحصول على ترخيص منذ سنوات دون جدوى