انت الان تتابع خبر أكثر من 4,8 ملايين معتمراً إلى السعودية خلال 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية أن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين الذين وصلوا إلى السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال موسم العمرة هذا العام بلغ 4,840,764 معتمراً, وغادر منهم 4,258,151 معتمراً إلى بلدانهم, فيما بلغ إجمالي المعتمرين الموجودين في المملكة حتى يوم أمس 582,613 معتمراً من جنسيات مختلفة.



وأظهرت الإحصائية وصول 4,329,349 معتمراً عبر المنافذ الجوية للسعودية، فيما استقبلت المنافذ البرية في جديدة عرعر، الحديثة، حالة عمار، الوديعة، الربع الخالي، البطحاء، سلوى، جسر الملك فهد، الرقعي، منفذ الدرة، ومنفذ الخفجي 507,430 معتمراً، في حين اختار 3,985 معتمراً القدوم عبر المنافذ البحرية للمملكة العربية السعودية.



وبلغ إجمالي المعتمرين الذين قدموا إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال موسم العمرة هذا العام 1,351,731 معتمراً بنسبة 31% من إجمالي قدوم المعتمرين، فيما غادرها 680,017 زائراً عبر المنفذ الجوي، بعد أدائهم الصلوات في المسجد النبوي والتشرّف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، كما استقبل مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع 11,132 معتمراً قدموا جواً لأداء شعيرة العمرة ومناسك الزيارة.