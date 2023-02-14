انت الان تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.



إلى ذلك، فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتجددت الدعوات المقدسية لتكثيف الحشد في القدس والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في مدينة القدس المحتلة.(بترا)