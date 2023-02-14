انت الان تتابع خبر خبير يتحدث عن كنز استراتيجي في بحر مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث أستاذ هندسة البترول والطاقة في مصر ثروت راغب، عن وجود كنز استراتيجي في البحر الأبيض المتوسط لم تكتشف منه مصر إلا القليل.



وأكد خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن حوض البحر المتوسط يحتوي على أكثر 300 ترليون قدم مكعب من الغاز، والمياه الإقليمية المصرية فقط تحتوي على 200 ترليون قدم مكعب، ومصر لم تكتشف سوى 40 تريليون قدم مكعب من الغاز، خلاف أن غرب المتوسط لم يكتشف بعض، خلاف البحر الأحمر والصحراء الشرقية، وكل هذه المناطق عبارة عن مخزون استراتيجي من الوقود الأحفوري سواء في مجال الغاز الطبيعي أو البترول.



ولفت إلى أن مصر حققت العديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي مثل حقل ظهر، الذي يمثل 40% من حجم إنتاج مصر، خلاف حقل "نرجس"، مشيرًا إلى أن الأزمات تساهم بصورة كبيرة في تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الغاز الطبيعي والبترول.



وأضاف راغب، أن مصر مرت بالعديد من الأزمات سواء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وهذه الأزمات ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات في قطاع البترول مثل تصدير الغاز الطبيعي، وتحقيق فائص يُقدر بـ3 مليار دولار في قطاع البترول.