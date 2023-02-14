انت الان تتابع خبر زلزال تركيا .. إنقاذ شقيقين من تحت الأنقاض بعد 198 ساعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم مرور 198 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية قهرمان مرعش.



وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عامًا) وشقيقه باقي (21 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي “ستوتشو أمام” بقضاء دولقدير أوغلو.



ونقل الشقيقان المصابان مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. الأناضول