انت الان تتابع خبر مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة مستوطن في عمليتي طعن بالقدس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن أحد عناصرها قُتل في عملية طعن أصيب خلالها أيضاً برصاصة طائشة، وأن فتى يهودياً أصيب بجروح في عملية طعن ثانية، مشيرة إلى أن الهجومين اللذين وقعا في القدس الشرقية المحتلة نفذهما فَتيان فلسطينيان من مخيم شعفاط للاجئين.



وقالت شرطة الاحتلال إنه خلال مشاركته في عملية تفتيش داخل حافلة عند مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين تعرض الشرطي للطعن بسكين فأطلق مدني إسرائيلي النار على الفتى المهاجم لكن إحدى الرصاصات أصابت بالخطأ الشرطي.



واعتُقل الفتى (13 عاماً) من مخيم شعفاط فيما قضى الشرطي الصهيوني لاحقاً متأثراً بإصابته بعملية الطعن وبالرصاصة، وفق شرطة الاحتلال.



وعلى الأثر نفذت شرطة الاحتلال توغلاً في المخيم واعتقلت والدي الفتى وشقيقه، في عملية قالت إن فلسطينياً آخر حاول خلالها "دهس" عدد من عناصرها الذين ردوا بإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابته بالرصاص .



وفي وقت سابق الإثنين، أصيب مستوطن اخر بجروح طفيفة جراء هجوم بسكين نفذه فتى فلسطيني (14 عاماً) عند باب السلسلة في البلدة القديمة، وفق شرطة الاحتلال التي أعلنت أنها ألقت القبض على المنفذ وهو أيضاً من مخيم شعفاط.