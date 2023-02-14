انت الان تتابع خبر الأردن .. ارتفاع عدد نفوقات الأبقار لـ 1100 بقرة بسبب الحمى القلاعية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس جمعية أبقار الظليل علي غباين، عن ارتفاع عدد نفوقات الأبقار إلى نحو 1100 بقرة بسبب الحمى القلاعية، في أكثر من 100 مزرعة موجودة بمناطق؛ الظليل والحلابات والخالدية.



وقال غباين إن الخسائر كبيرة بالمزارع بمناطق الظليل والحلابات والخالدية، مشيراً إلى أن العترة الجديدة من الحمى القلاعية أقوى من السابقة.



وأوضح أن وزارة الزراعة، لم تبدأ حتى الآن بإعطاء المطاعيم المتعلقة بالعترة الجديدة من الحمى القلاعية.



وأشار غباين، إلى أن وجود تنسيق مع مديريات الزراعة بالمنطقة، من أجل إعطاء اللقاحات للأبقار حال توفرها.

وكانت وزارة الزراعة قد قالت إنها تعمل على توفير المطعوم المخصص للحمى القلاعية للعترة الجديدة وأنها فتحت باب الاستيراد ووصلت أول دفعة عن طريق القطاع الخاص سابقا، والوزارة ستعمل على تأمين دفعات جديدة خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت قرارات احترازية لضمان عدم انتقال عدوى الحمى القلاعية في المملكة، تمثلت في حظر الدخول والخروج من الأماكن التي تم رصد بها إصابات وإغلاق أسواق مخصص لبيع المواشي.