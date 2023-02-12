دبوس الدبوس الفضلي وش يرجع من اي قبيله

إن كثيرًا من الفضول يدور حول عائلة دبوس الدبوس الفضلي، وهل هي من أصل عريق منبثق من قبيلةٍ ما قديمًا أم إنها مجرد عائلة كبيرة ومشهورة، وغير هذا من التساؤلات التي تدور حولها، لذا يتركز محور الحديث في عرض مختلف المعلومات المتعلقة بهم.

أصل القبيلة: تعود إلى القحطانيين

موطن الفضلي: اليمن

الجنسية: السعودية - البحرين - الكويت

الأصول: بني طيء

أصل عائلة الدبوس من وين

ورد عن هذه العائلة باقة وفيرة من المعلومات التي تعرض ملامح حياتهم قديمًا، وأهم الأحداث التي مروا بها إلى الآن، وهي ما نعرضه باختصار:

دبوس الدبوس الفضلي من الشخصيات المشهورة في عائلة الدبوس، حيث ينتمي لقبيلة الفضول العريقة.

تعيش في سدير، منطقة نجد في الماضي.

غادر أبنائها إلى الفحيحيل في أوائل القرن العشرين.

الدبوس هي أسرة من قبيلة المجيول الراجعين بنسبهم إلى الزهاميل.

يعود أصلهم إلى عائلة آل غزى من بني فاضل.

كان أبناء نفس العائلة في القديم من منطقة نجد بالجزيرة العربية.

استقروا في منطقة فريج الزهاميل المعروفة.

لهم تاريخ طويل يمتد مع دولة الكويت، لذا لهم علاقات وثيقة مع مختلف قبائلها وعائلتها.

يشتهر أفرادها بالحفاظ على العادات والتقاليد، كما عُرف عنهم الشجاعة والكرم.

شغل العديد من أبنائها مجموعة من المناصب المرموقة.

شخصيات قبيلة الدبوس

يوجد الكثير من الشخصيات المرموقة والمهمة التي تتواجد في عائلة الدبوس، وأبرزهم:

الأمير جاسم عبد الله دافوس أمير منطقة الفحيل في الكويت ونجله عبد الله الذي ورث الإمارات منه.

الأمير عبد العزيز فارس الدبوس أمير منطقة الفنطاس.

الكثير من النواخذة الذين ينتمون لهذه العائلة (محمد خليفة الدبوس- دعيج خليفة الدبوس- حمد جاسم الدبوس) غيرهم الكثير.

من بين هذه العائلة نائب مجلس الأمة الكويتي وعضو المجلس التأسيسي السابق النائب الكويتي علي غانم الدبوس.

النائب السابق مبارك عبد الله الدبوس.

النائب الحالي عصام سلمان دبوس، ووالده سلمان دبوس.

أصل مسمى الدبوس

إن من أكثر الأسئلة التي تشار في البحث حول عائلة الدبوس الفضلي، هو الأصل من اسم اسمها، وهل هناك سببًا رئيسيًا وراءه:

يرجع سبب تسمية هذه العائلة باسم الدبوس إلى الجد الأكبر للقبيلة.

كان يحمل في يده عصا يستخدمها عند السير وكانت مغطاة بمجموعة من الدبابيس.

لذا أطلق عليه أفراد العائلة هذا اللقب.

رغم ظهور عدد من الشخصيات القوية إلا أنه لم يتم تغير اسم العائلة.

امتدت داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وأصبحت من أشهر القبائل.

نتيجة تواجد هذه العائلة بكلٍ من السعودية والكويت، عقدت العديد من الزيجات، والتي يعد من أهمها الآتي:

العرادة الخالدة.

أسرة العيار.

عائلة الشايع.

قبيلة المساعيد.

الفوزان الفارس.

عائلة العدواني.

أسرة الخدمة.

عائلة القملاس.

عائلة الغانم.

قبيلة الخزام.

بن سلامة.

أسرة السعيد.

المالك الصباح.

عائلة السنان.

قبيلة الذويخ.

آل المعضادي.

عائلة الوقيان.

أسرة الأمير.

قبيلة الجريوي.

الراشد الرومي.

أسرة الهملان.

مساهمات قبيلة الدبوس

على مر الزمن قد شاركت هذه القبيلة في العديد من الأمور، وساهمت في تحقيق إنجازات كبيرة قد رفعت من شأن مكانتها، ومن أبرز تلك الإنجازات في الكويت بشكل خاص:

شارك العديد من أفرادها في معارك وحروب خاضتها الكويت واستشهد بعض منهم فيها، ومنها حرب الصريف، وحرب النصار.

شيدوا مسجدًا خاص بهم في شرق الكويت عام 1807م، ويحمل اسم "بن نومان".

أقاموا قاعة شاسعة خاصة بالمناسبات والاحتفالات والاجتماعات.

منهم شخصيات قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مثل، خليفة الدبوس، جاسم الأول، أسباع الدبوس، وفارس الدبوس.

هل يرجع الدبوس إلى مطيري

إن البحث حول أي قبيلة دائمًا ما يشير إلى قبيلة أخرى متداخلة معها، وتعد قبيلة المطيري من أكثر القبائل التي ذاع صيتها في شبه الجزيرة العربية، فهل يوجد صلة ربط ما بين القبيلتين تابع المزيد عبر موقع qabilaa.com :

تشير الدلائل أنه توجد علاقة بينهما قوية، حيث تعد عائلة الدبوس فرع من فروع قبيلة مطيري.

يُطلق على من يعود أصله إلى قبيلته الرئيسية، دبوس مطيري.

عُرف عنهم التدين، والتحلي بالقيم الحميدة.

من هو عبدالله الدبوس

إن من أشهر الشخصيات التي يعود أصلها إلى الدبوس، هو عبدالله الدبوس، حيث ينتمي إلى الشخصيات العامة في المجتمع العربي، ومن أهم ما جاء عنه:

يعد من أكبر رجال الأعمال في الدول العربية وخاصةً الكويت‘ وهي الدولة التي يحمل جنسيتها.

ينال العديد من المناصب الهامة في الدولة، منها، عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة.

يمثل شركة سانكو الهندسية منذ شهر أغسطس 2021.

حسابه على تويتر : twitter.com/addndr

دبوس المبارك دبوس

يعتبر من أشهر رجال الأعمال في الكويت، الذي استغل ثروته الطائلة من جده مبارك الدبوس في مجال الاستثمار بذكاء، لذا يعد من أغني الشباب حيث تصل ثروته لملايين، ومما جاء عنه:

يعمل بتربية الإبل والتجارة فيها، كما يشارك في العديد من المسابقات الدولية.

فاز بالمرتبة الأولى ببطولة مهرجان الملك عبد العزيز السادس لعام 2022.

يعتبر رجل سياسي بجانب كونه رجل أعمال.

صار رئيسًا لشركة بوبيان للبتروكيماويات عام 2014.

عضو مجلس إدارة في شركة البحرين بانجاس الوطنية، كما أيضًا في شركة إيكويت للبتروكيماويات.

عضو مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية.

يحرص على تقديم العديد من الخدمات لدولته الكويت.

رغم أنه لم يصرح عن عمره إلا بعض الدلائل النظرية تشير إلى أنه في العقد الرابع من عمره.

تعد عائلة دبوس الدبوس الفضلي من أعرق العائلات التي تأتي سلالتها من أشهر القبائل المعروفة قديمًا، والتي قدمت للدول العربية شخصيات فذة لن يُنسى تأثيرها على المجتمع.