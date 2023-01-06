53 تحت الصفر درجة الحرارة في بعض مناطق روسيا

انت الان تتابع خبر53 تحت الصفر درجة الحرارة في بعض مناطق روسيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، في حديث لمراسل "تاس"، إنه من المتوقع حدوث صقيع في مناطق الجزء الأوروبي من روسيا في الأيام المقبلة.



ووفقا له ستنخفض درجات حرارة الجو في ياقوتيا ومنطقة ماجادان وتشوكوتكا، لتصل إلى -34، -47 مئوية. وفي بعض المناطق ستنخفض الحرارة إلى -48، -53 مئوية.



وأضاف: "سيكون الطقس شديد البرودة في أكثر من نصف البلاد في الأيام المقبلة. في الفترة من 5 إلى 9 يناير يتوقع أن تكون درجة الحرارة 30-37 درجة تحت الصفر في مقاطعة أرخانجيلسك. وفي جمهورية كومي، 30-39 تحت الصفر. وفي كاريليا، حتى ناقص 26 درجة. وستصل درجة الحرارة في بطرسبورغ إلى 23-25 تحت الصفر". وفي الفترة من 7 إلى 9 يناير، سيكون هناك صقيع في مقاطعة فولوغدا يصل إلى 20-21 درجة تحت الصفر، في مقاطعة أستراخان - سيصل إلى 17-19 درجة تحت الصفر، في مقاطعة روستوف - سيصل إلى 15-17 درجة تحت الصفر.



ووفقا له في الدائرة الفدرالية المركزية( التي تضم موسكو والمقاطعات القريبة منها)، ستتراجع درجة الحرارة إلى 26-34 درجة تحت الصفر ليلا وتصل إلى 22-28 درجة تحت الصفر خلال النهار في الفترة من 6 إلى 10 يناير.