انت الان تتابع خبر تضاريس هاواي تنفذ سكانها من أكبر بركان بالعالم.. التفاصيل الكاملة من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدث زلزال قوته 4.0 درجات جزيرة هاواي الكبيرة اليوم الثلاثاء، واستمر أكبر بركان نشط في العالم في الانفجار بالمنطقة، وهذا بالرغم من أن المسؤولين يقولون إنهم “تجنبوا السيناريو الأسوا حالياً”.

أكبر بركان في العالم في هاوايوهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كانت قد أكدت أن بركان “ماونا لوا” هو البركان الأكبر في العالم، وهو ثار في صباح يوم الإثنين بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ حوالي أربع عقود، وحذر المسؤولين من توابع الزلزال الذي يستمر إلى الأيام القليلة القادمة وهو بركان ماونا لوا، واطلقت الحمم البركانية عل ارتفاع مئات الأقدام في الهواء.

تضاريس هاواي تحمي من البركان

وبدلاً من أن يتدفق بشكل سريع لبلدة جنوب كونا والتي يعيش فيها اكثر من 22000 شخص، وانتشرت سريعاً الحمم البركانية بجانب شمال شرق غير مليء بالسكان، وأكد العمدة ميتش روث إن هذا هو “افضل اتجاه ممكن” وذلك يكون مع اقترابها من مدينة هيلو الساحلية، ويقيم أكثر من 45000 شخص، والخبراء اكدوا ان تضاريس المسار بجانب تاريخ ثورات ماونا لوا السابقة، وهذا ما وضع المدينة على الجانب الشرقي من الجزيرة ويكون بعيد نسبياً عن الخطر.