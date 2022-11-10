انت الان تتابع خبر أفيخاي أدرعي سعيدًا: سابقة هي الأولى من نوعها! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن رئيس أركان سلاح الجو لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيال جرينبويم، شارك في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين، في سابقة هي الأولى من نوعها.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره بحسابه على موقع "تويتر": "في سابقة هي الأولى من نوعها شارك رئيس أركان سلاح الجو العميد إيال جرينبويم، هذا الأسبوع، في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين".



وأضاف "شارك في المؤتمر، الذي استضافه قائد سلاح الجو الملكي البحريني، كل من نائب قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية ونائب قائد القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وممثلين رفيعي المستوى من الهند وإيطاليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها".