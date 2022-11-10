انت الان تتابع خبر "اتحاد المصريين في الخارج" يصدرون بيانا بشأن 11/11 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بيانا أكد فيه أنه يتابع ما يحدث على الساحتين المحلية والعالمية.



وأشار الاتحاد إلى أنه يتابع بعض الجلسات الممنهجة والمعدة بقصد التدخل في الشأن المصري الداخلي والمساس بسيادة القانون المصري والنيل من أحكامه واستقلاليته، ويرفض الاتحاد العام للمصريين في الخارج كل محاولات الزج بملف حقوق الإنسان من حين لآخر وانتهاك مبادئ الحياد والموضوعية والتسرع غير المبرر في بيان المفوض السامي للأمم المتحدة الذي يعتمد على الإنتقائية في اختيار موضوعات للضغط على مصر للإفراج عن مسجون يقضي مدة عقوبة جنائية وليست سياسية، على كل حال، بعد حكم بإدانته من محاكم لها استقلاليتها وحيادها، ما يعد تدخلاً سافراً في سياسة مصر بغير ما جاءت به كل الأعراف الدولية والبروتوكولات السياسية.وفي نفس الإطار يرفض الاتحاد العام للمصريين في الخارج محاولات بعض الهاربين الممولين وبعض المنظمات الصهيونية المشبوه’ للحث على النزول لإثارة الفوضى واستكمال مخطط الإطاحة بالدولة على غرار ما تم في يناير 2011 وتزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي (لمصر) يوم الجمعة الموافق 11/11/2022.



وتابع البيان: "إن الاتحاد العام للمصريين في الخارج رفض كل محاولات الوقيعة بين فصائل المصريين ومحاولات الإثارة بحجة إنتهاك حقوق الإنسان مرة، والغلاء الحاصل في كل العالم مرة أخرى، متناسين عن قصد حجم الإنجازات في مصر والتوسع في الرقعة الزراعية والصناعية وزيادة معدلات التصدير، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز والبترول وبعض السلع الزراعية الإستراتيجية، وارتفاع في مستوى دخل الفرد المصري".

وقال: "يعلم المصريون جيدا ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تعافي للإقتصاد الوطني وقوة البنية التحتية للدولة المصرية، وزيادة معدلات الكفاءة للجيش المصري بشكل يزعج أعداء الوطن، متفوقاً على جيوش المنطقة في الكم والكيف، ويعلم المصريون أيضا ما تحقق من أمن وأمان وانضباط بعدما استشرت الفوضى العارمة على أيادي المأجورين، حتى تمكنت قيادتنا من فك رموز التآمر على الدولة المصرية، لذا فإن أبناء الوطن في الخارج يعرفون المؤامرة، ويقفون خلف قيادتهم السياسية لإتخاذ ما يرونه مناسبا في هذا الشأن خلف جيشهم الباسل الرشيد وشرطتهم المدنية، رافعين أكف الضراعة أن ينصر الله مصر وقائدها، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين، واحفظ مصر وشعبها وقائدها وقيادتها، إنك على كل شيئ قدير".

