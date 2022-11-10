انت الان تتابع خبر عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقدم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس على إقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.

واشارت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى المبارك بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح.وأوضحت الدائرة الى أن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة وادوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحات المسجد وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.



ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.