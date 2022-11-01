انت الان تتابع خبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة للجزائر للمشاركة في أعمال القمة العربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى الجزائر للمشاركة في أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي ستنعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري. في تعزيز الجهود لدفع آليات العمل المشترك لصالح جميع الشعوب العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز المصالح العربية ، خاصة في ظل التحديات المتعددة القائمة على الصعيدين الدولي والإقليمي ، خاصة وأن نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية ، والضغوط المختلفة التي فرضها ذلك. على الدول العربية.

وسيشمل برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع زملائه القادة العرب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة ، فضلا عن تبادل الرؤى حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.