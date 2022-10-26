استمتع بعطلة مليئة بالإثارة خلال رحلتك في دبي

دبي، هذه المدينة التي تأسر كل من يقوم بزيارتها، والأهم أنها من الأماكن الرائعة التي لديها القدرة على أن تجذبك اليها عدة مرات لاحصر لها! فهي بالفعل مدينة جميلة وساحرة تخطف قلوب العديد من محبي السفر حول العالم. من المعروف أن مدينة دبي توفر تجارب ومغامرات مثيرة من نوعها، لا يحظى بها المسافر في أي مكان بالعالم، من أطول مبنى للجزر الاصطناعية الخلابة ورحلات السفاري الممتعة! كل شيء رائع، فهي بالفعل سلسلة متكاملة من التجارب التي تجعل الكثير من السياح يتوافدون إليها لاكتشافها.

دبي تحتاج لأن تراها بنفسك لتعشق زيارتها مرارا وتكرارامثلما فعل الآخرون، فأنا أخطط دوما لزيارتها من حين لآخر خلال تواجدي بمدينة الرياض ولا أتردد لحظة في حجز طيران الرياض دبي للاستمتاع بوقتي كلما أتيحت لي الفرصة، وتجربة مغامرات مثيرة وممتعة في كل مرة.

استعد أنت أيضا لرحلتك إلى دبي الآن حتى يمكنك فهم هذه الارتباط الشديد الذي يشعر به كل من يسافر الى مدينة دبي، واليك بعض من المغامرات المليئة بالاثارة الي عليك تجربتها خلال رحلتك في دبي.

مغامرة القفز بالمظلات في نخلة جميرا

واحدة من أكثر التجارب اثارة الي يمكنك القيام بها في دبي فوق نخلة جميرا، احصل على بعض الأدرينالين عند ممارسة هذه المغامرة والهبوط على الأرض من ارتفاع يصل الى 13000 قدم، تجربة لا مثيل لها تخطف الأنفاس بالفعل.

استمتع بهذه التجربة المثيرة خلال رحلتك الى مدينة دبي إذا كنت من أصحاب القلوب الشجاعة، واحصل على لقطة تصويرية وأنت محلق في السماء تشاهد جميع معالم مدينة دبي الجميلة.

مغامرة التسلق على الحبال في منتزه أفينتورا

هل تخيلت نفسك كأحد ممثلي أفلام الأكشن الشهيرة الذين ينزلقون على الحبال؟ أعجبتك هذه الفكرة! اذ عليك زيارة منتزه افينتورا في دبي الذي يعد ملاذ لأكبر مسارات الانزلاق في دبي، حتى يمكنك أن تعيش هذا النوع من الأجواء المليئة بالاثارة على أرض الواقع.

حديقة كبيرة تضم العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة التي تناسب الكبار والصغار، حيث تقدم الحديقة 85 من التحديات المليئة بالمغامرة بمستويات مختلفة تناسب جميع الأعمار. وإذا كان ليس لديك المعرفة الكافية بكيفية تجربة هذا النوع من المغامرات؛ فهناك مدربين محترفين يقدمون لك نصائح وإرشادات قبل أن تبدأ بالمغامرة. خصص يوم كامل مع عائلتك في هذه الحديقة للحصول على تجربة جديدة وإضفاء المرح على جميع أفراد عائلتك.

مراقبة النجوم في مركز الثريا الفلكي

هل أنت من عشاق الفضاء واكتشاف هذا العالم المثير؟ اذ لا يجب أن يفوتك زيارة هذا المركز الرائع، إنها واحدة من أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها في دبي.

يوفر لك هذا المركز تجربة رؤية معروضات لقطع من النيازك يصل عمرها إلى 4.5 مليار سنة، كما يوفر هذه التجربة الفريدة من نوعها ألا وهي تجربة تشبه العيش على كوكب المريخ، ولا تنس الاستمتاع برؤية النجوم المتناثرة في سماء دبي عبر التلسكوب. وجهة سياحية مميزة تستحق الزيارة خلال رحلتك.

زيارة كايت بيتش

مكان مثالي لقضاء عطلة صيفية مذهلة، حيث يمكنك ممارسة الرياضات المائية المثيرة مثل: ركوب الأمواج، وغيرها من الرياضات الممتعة مثل: ركوب الدراجات، والاستمتاع بلعب الكرة الطائرة، وكرة القدم، والمشي أو الجري في المسارات المخصصة لذلك.

كما يوجد دوم تك للتسلية، حيث أنها بارك يمكنك فيها ممارسة لعبة الترامبولين في الهواء الطلق. خيارات متنوعة يتيحها لك كايت بيتش ذو الرمال البيضاء النظيفة، والمياه الفيروزية الخلابة التي تسحرك من شدة جمالها.

دبي مارينا

منطقة جذب شهيرة في دبي ويعد أكبر مرسى من صنع الإنسان في العالم، تضم عدد هائل من الأبراج السكنية والفلل الأنيقة الفاخرة، كما انها توفر اختيارات عديدة من المطاعم والمقاهي وأماكن الترفية التي لا حصر لها.

احصل على قسط من الاسترخاء على طول الواجهة البحرية للاستمتاع بمشاهدة مناظر تشتهر بجمالها الأخاذ، أو يمكنك ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق وسط هذه الأجواء المنعشة على الممشى الممتد لمزيد من الحيوية والنشاط في ساعات الصباح الباكر. استمتع بقضاء يوم مميز في دبي مارينا لتحظى بيوم لا ينسى.

استمتع برحلة سفاري

رحلات السفاري وسط الصحراء هي واحدة من أكثر الأنشطة شعبية في دبي، احجز احدى جولات السفاري التابعة لأي شركة، لتستمتع بتجارب رائعة مثل: تجربة ركوب الدراجات الرباعية، والتزلج على الرمال، وحفلات الشواء المميزة، وحفلات الرقص الشرقي، مشهد مذهل لتجربة مليئة بالاثارة عليه أن يكون في مخطط رحلتك الى دبي.

خور دبي

مكان رائع للغاية، فهو عبارة عن لسان بحري يشبه النهر يبلغ طوله نحو 15 كم، ومن الأنشطة التي يمكنك ممارستها هناك هي الاستمتاع بركوب القوارب، وركوب الدراجات كما يتوفر على طول الكورنيش العديد من المطاعم والمقاهي لتناول بعض الوجبات الخفيفة بصحبة أصدقائك أو عائلتك.

مشاهدة نافورة دبي الراقصة

أكبر نافورة راقصة في العالم! حيث يصل ارتفاعها الى أكثر من 900 قدم، وتقع أمام برج خليفة، تقدم هذه النافورة لجميع مشاهديها عرض موسيقي مصحوب بالأضواء لمدة 30 دقيقة على أنغام موسيقية كلاسيكية وحديثة. وهي تعد واحدة من أكثر معالم الجذب الشهيرة في مدينة دبي، حيث يأتي السياح لمشاهدة تلك النافورة الراقصة العملاقة.

مشاهدة الطيور في محمية رأس الخور

يمكنك مشاهدة آلاف من الطيور في محمية رأس الخور التي تقع في قلب خور دبي تمتد بمساحة 6.2 كيلومتر، وتضم ما يقرب من 450 نوع من الحيوانات 47 نوع من النباتات.

هي محمية من الأراضي الرطبة تعد موطن للطيور المهاجرة التي تتدفق بأعداد كبيرة في المحمية. أجواء

طبيعية ساحرة تتيحها لك تلك المحمية بالأخص عند رؤية طيور النحام ذات اللون الوردي الجميل، ذلك الطائر الذي يجذب ملايين من الزوار لمشاهدته في بيئته، مشهد رائع عليك رؤيته على الطبيعة.

سكي دبي

استمتع بمغامرة ثلجية في سكي دبي! لا تفوت مثل هذه المغامرات المليئة بالمرح حيث يمكنك الاستمتاع بالتزلج على الجليد، ورؤية طيور البطريق والتقاط صور تذكارية معهم.

كما يوجد العديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى مثل: سنوبوليت أو الطلقة الثلجية وهي عربة تمكنك من الانزلاق في الهواء على حبال يبلغ ارتفاعها نحو 16 متر، أمر مثير للغاية!

كما يتوفر مدرسة التزلج لمن يريدون تطوير مهاراتهم في رياضة التزلج، واكتساب بعض الخطوات التي تمكنهم من التزلج بشكل أفضل.

ويتم تقديم هذه الدورات ابتداء من سن 3 سنوات.

رحلات مثيرة وتجارب رائعة ستحظى بها خلال رحلتك في مدينة دبي، انطلق الآن واحجز تذكرتك لعيش هذه التجربة بنفسك، ودعني أقول لك أنك لن تكف عن تكرار هذه التجربة مرة أخرى، وربما أنا أيضا أكرر زيارتي وأقرر حجز طيران الرياض دبي قريبا، فهي حقا رحلة ممتعة ومدينة ثرية بالمعالم والأماكن التي تستحق التجربة مرات عديدة.