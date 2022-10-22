انت الان تتابع خبر إتفاقية تاريخية جمعت أستراليا باليابان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبرمت كلاً من أستراليا واليابان، اليوم السبت، اتفاقية أمنية تاريخيا، لمواجهة بيئة استراتيجية تزداد قسوة، ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.



ووقع رئيسا الوزراء الياباني والأسترالي، فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيزي، الاتفاق في مدينة بيرث غرب أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاما.من جهته، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي بـالإعلان المشترك حول التعاون الأمني، مضيفا "أن هذا النص التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي".



وبين أن الاتفاقية جاءت ردا على بيئة استراتيجية تزداد قسوة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أستراليين أن الدولتين اتفقتا على أن تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا، لافتة إلى أن الاتفاق سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية.