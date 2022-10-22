أصوات الإنذار تدوي في الأجواء الأوكرانية

انت الان تتابع خبر اصوات الإنذار تدوي في الأجواء الأوكرانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل إعلام أوكرانية أن أصوات الإنذار تدوي من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا.



وجاء في منشور عبر وسائل الإعلام: "إن أوكرانيا كلها الآن تحت تهديد هجوم صاروخي. غارات جوية في جميع المناطق".



وأعلنت سلطات كييف مرة أخرى عن حالة تأهب جوي وبحسب قناة "فيفث" التلفزيونية، فقد سمع بالفعل دوي انفجارات في منطقة نهر دنيبر.



بدأت القوات المسلحة الروسية في شن ضربات صاروخية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.



وتستهدف الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.



وأعلن فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر، أن 30٪ من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.