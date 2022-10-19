انت الان تتابع خبر فوضى رئاسية في بريطانيا .. وعودة جونسون المحتملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في وقت سابق اضطر رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون لترك منصبه قبل 3 أشهر، بعد سلسلة من الفضائح السياسية والاجتماعية، ولكن يبدو أن حزب المحافظين الذى أطاح به، يريد عودته مرة أخرى ليحل محل رئيسة الوزراء ليز تراس التي لم يمر على استلامها الحكم سوى ـ42 يوما، وذلك بعد فوضى اقتصادية عارمة شهدت اضطراب الأسواق وتراجع الإسترلينى وإقالة وزير مالية وتعيين آخر والتراجع عن الخطة المالية.



وفي استطلاع بريطاني جديد والتي نقلت نتائجه صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي طرد من داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني -هو المرشح المفضل لتحقيق عودة غير متوقعة.



وفي الوقت ذاته ، أبدى عدد من أعضاء حزب المحافظين رغبتهم فى عودة بوريس جونسون كرئيس للوزراء .

وقال المحافظين إنهم سيقبلون حتى ريشي سوناك، وزير الخزانة الأسبق على رئيسة الوزراء الحالية ليز تراس والتي تواجه ضغوط متزايدة بعد فشل خطتها المالية والاضطرار إلى إقالة وزير ماليتها كواسى كوارتنج وتعيين جيريمى هانت مكانه فقط ليتراجع عن كل الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة قبل 3 أسابيع.



وبينت الصحيفة أن بعض نواب حزب المحافظين يرون أن بوريس جونسون المرشح الأقرب لتوحيد الحزب المنقسم إذا استقالت ليز تراس أو تمت إقالتها.



ووفقا لاستطلاع لمؤسسة يوجوف يرى أكثر من نصف أعضاء حزب المحافظين أن تراس يجب أن تستقيل. ويريد 32 في المائة من جونسون أن يحل محلها ، مقارنة بـ 23 في المائة يريدون ريشي سوناك أن يحل محلها.

وتشير دراسة منفصلة للأعضاء أجرتها شركة JL Partners اليوم إلى أن سوناك سيفوز الآن بإعادة انتخابات قيادة حزب المحافظين ، والتي خسرها أمام تراس قبل ستة أسابيع.



لكن يبدو أن أعضاء حزب المحافظين الذين يخططون لاستبدال ليز تراس منقسمون بشأن من يمكنه فعلاً القيام بهذه المهمة



وبحسب ما ورد رفض سوناك محاولة من قبل بيني موردونت للعودة إلى منصب وزير الخزانة تحت قيادتها - وهي إشارة إلى أنه يراقب المنصب الأعلى بنفسه.



وبدا أن المرشحين الأبرز الآخرين يستبعدون أنفسهم ، على الأقل في الوقت الحالي. وقال بن والاس ، وزير الدفاع الذى يحظى باحترام وشعبية ، إنه يريد البقاء في هذا منصبه للإشراف على مساعدة المملكة المتحدة لأوكرانيا التي تقاتل روسيا.



كما استبعد جيريمي هانت ، وزير المالية الحالى الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه رئيس وزراء بحكم الأمر الواقع ، ترشيح نفسه.



وقالت الصحيفة إن ثلاثة أشهر فقط مرت منذ الإطاحة بجونسون أخيرًا من السلطة بعد أشهر من الفضائح السياسية والاجتماعية التي طغت على رئاسته للوزراء. ولكن مع سيطرة ليز تراس على فترة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي لم يسبق لها مثيل بدأ المزيد من المحافظين في التساؤل عما إذا كان جونسون كان بالفعل سيئًا للغاية.



ومن ناحية أخرى، تراجعت شعبية رئيسة وزراء بريطانيا بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي أن 80 في المائة من البريطانيين لديهم وجهة نظر غير مؤدية لها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.



وانخفضت شعبية تراس وفقًا لاستطلاع يوجوف بانخفاض بمقدار 14 نقطة منذ الأسبوع الماضي مع 10 في المائة فقط من البريطانيين الذين لديهم رأي إيجابي عن رئيسة الوزراء.



وبين ناخبي حزب المحافظين ، يستمر الدعم لها أيضًا في الانخفاض، حيث قال 20 في المائة إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن زعيمة حزبهم، بينما قال 71 في المائة إن لديهم وجهة نظر غير مواتية.



وأوضحت الصحيفة، أن النتيجة الصافية الحالية لتفضيل رئيس الوزراء بين ناخبي حزب المحافظين، انخفضت 26 نقطة منذ الأسبوع الماضي.





يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه وزير القوات المسلحة جيمس هيبي بأن ليز تراس في وضع محفوف بالمخاطر كرئيسة للوزراء، ولا يمكنها تحمل أي أخطاء أخرى.



وقال: "أظن أنه بالنظر إلى مدى تقلب سياساتنا في الوقت الحالي ، لا أعتقد أن هناك فرصة لارتكاب المزيد من الأخطاء".



ومن ناحية أخرى، قال النائب البارز تشارلز ووكر لراديو تايمز إن المحافظين قد يفقدوا القدرة على الوصول إلى رأس الحكومة لمدة 15 عامًا إذا لم يتخلصوا من ليز تراس كقائدة.





وقال: "لا أعتقد أن هذا المنصب قابل للاستعادة بشكل كاف مع رئيسة الوزراء الحالية". "أعتقد أنه إذا توصلنا إلى الشخص المناسب على رأس القيادة."



وأضاف: "إذا تم إقصاؤنا في الانتخابات العامة المقبلة ، فقد يكون من المفيد الانتظار للوصول للحكومة فى غضون خمس أو عشر سنوات".



وردا على سؤال عما سيحدث إذا بقيت تراس ، قال السير تشارلز: "أعتقد أننا سنخرج لمدة 15 عامًا."





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