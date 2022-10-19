انت الان تتابع خبر السعودية تفرج عن محمد الخضري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن السعودية أفرجت عن ممثل الحركة السابق في الرياض، محمد الخضري، المعتقل لدى المملكة منذ عام 2019.



وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تغريدة عبر "تويتر" :"نثمن عاليا قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن د. محمد الخضري، الممثل السابق للحركة لدى المملكة، سائلين المولى أن تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".



وأكمل : "المملكة الأردنية الهاشمية التي وافقت مشكورة على استقبال الأخ د محمد الخضري للعلاج نخصّها بجزيل الشكر والعرفان".



ونشر الرشق، صورة جمعته مع الخضري خلال مكالمة فيديو. وكتب على رأس الصورة "الأخ أبو هاني (محمد الخضري) وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعاؤه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين".



وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم إن "إفراج السعودية عن الخضري، خطوة بالاتجاه الصحيح، كما نرحب باستقبال الأردن له، ونأمل أن تستكمل هذه الخطوة بالإفراج عن كافة المعتقلين هناك".

