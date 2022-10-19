انت الان تتابع خبر قطيع من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وأمام بابي الأسباط والقطانين وفي المنطقة الشرقية منه، وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.



ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات من المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا، وتتصاعد حدة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.