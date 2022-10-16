انت الان تتابع خبر انفجار منجم تركيا.. كان ضخم وعدد القتلى ارتفع ووصل لـ 41 شخص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت السلطات التركية أن عدد ضحايا انفجار منجم تركيا الخاص بالفحم في شمال البلاد ارتفع اليوم لـ 41 فتيلاً، وتسبب في حالة من الذعر والقلق الشديد بين جميع المتواجدين بجانبه.

انفجار منجم في تركيا

وكشفت شبكة سي ان بي سي الإخبارية الأمريكية اليوم أن 110 من الأشخاص الذين يعملون في المناجم كانوا يعملون داخل منجم “أماسرا” التي تملكها الدولة والتي تقع في المدينة، وهي التي تحمل الاسم نفسه بمقاطعة بارتين الساحلية التي تطل على البحر الأسود، وهذا عندما حدث الانفجار مساء يوم الجمعة.