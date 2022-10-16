من هو الجنرال سيرجي سوروفيكين؟ .. معلومات صادمة عن القائد الجديد للعمليات الروسية في أوكرانيا

رياض - احمد صلاح - أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أصدره خلال الأيام الماضية حول تعيين جنرال جديد للعملية العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا منذ شهر فبراير الماضيوشهدت الأيام الماضية تراجع كبير للقوات الروسية في الكثير من المناطق التي حصلت عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا خاصة في مناطق خيرسون وزاباروجيا وخاركييف، مما جعل بوتين يقوم بتعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين لقيادة العمليات العسكرية.
من هو الجنرال سيرجي سوروفيكين؟
1- مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
2- لعب دورًا أساسيًا في العمليات الروسية في سوريا.
3- ليس لديه أي طموحات سياسية.
4- لن يغير طريقة تنفيذ القوات الروسية لعملياتها العسكرية في أوكرانيا
5- بدأ سوروفيكين خدمته العسكرية في أفغانستان خلال فترة الثمانينيات
.6- مكروه في الجيش الروسي بسبب طريقته القاسية ومحاولاته لفرض سياسات لا تناسب الجنود في سلاح الجو.
7- لدىه علاقات قوية بالشركات العسكرية الخاصة (مجموعة فاجنر) التي تعمل في سوريا.