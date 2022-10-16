انت الان تتابع خبر من هو الجنرال سيرجي سوروفيكين؟ .. معلومات صادمة عن القائد الجديد للعمليات الروسية في أوكرانيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أصدره خلال الأيام الماضية حول تعيين جنرال جديد للعملية العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا منذ شهر فبراير الماضيوشهدت الأيام الماضية تراجع كبير للقوات الروسية في الكثير من المناطق التي حصلت عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا خاصة في مناطق خيرسون وزاباروجيا وخاركييف، مما جعل بوتين يقوم بتعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين لقيادة العمليات العسكرية.

من هو الجنرال سيرجي سوروفيكين؟