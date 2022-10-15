انت الان تتابع خبر موسم الرياض 2022.. هينطلق قريب وتركي آل الشيخ يستخدم عنصر التشويق للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المستشار تركي آل الشيخ بالإعلان من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “توتير”، عن موعد بدء موسم الرياض 2022، وذلك على أن يكون يوم 21 أكتوبر 2022، والتأكيد على أنه يوجد الكثير من التحضيرات التي تخص مشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 وسوف يشارك فيه المنتخب السعودي.

فعاليات موسم الرياض 2022

وأعلن تركي آل الشيخ عن موعد بدء موسم الرياض 2022، وهذا بعد عقد مؤتمر يكشف عن التفاصيل الخاصة بالموسم المنتظر، ولم يتم الكشف حتى الوقت الحالي عن اليوم المخصص لانتهائه ولكنه سوف يكون في ديسمبر 2022، وهو سوف يضم 25 عرض مسرحي ومن بينها 7 مسرحيات سعودية، وذلك على أن تكون العروض التي تتبقي متنوعة ومن بينها عروض عالمية وعربية.