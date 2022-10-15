انت الان تتابع خبر عمرو أديب يكشف سبب المعركة العنيفة بين السعودية وأمريكا.. نزيح عنها الستار لأول مرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لأول مرة على الشاشات عمرو أديب يكشف سبب المعركة العنيفة بين السعودية وأمريكا، وهي من أبرز الأشياء التي شغلت بال الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بهذا الأمر، وتعد من أكثر الأشياء التي تصدرت البحث حالياً.

أمريكا تتهم السعودية بدعم روسيا

وأعلن عمرو أديب أن السبب الأساسي وراء الخلاف العنيف والقوى بين السعودية وأمريكا هو قرار أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط يومياً، وهذا يأتي بمقدار 2 مليون برميل، وهي من الأمور التي أثارت غضب واشنطن بشكل مستمر بسبب ارتفاع الأسعار الخاصة بالبترول في العالم.

وأضاف أديب خلال برنامجه الحكاية قائلاً “أمريكا بتقول إن قرار أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط من شأنه أن يدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا لأن موسكو من أكبر المصدرين للبترول، وهذا معناه أن السعودية تقف الي جانب روسيا وتدعمها في الحرب”.

رد السعودية القوي على أمريكا

وأشار قائلاً “السعودية من ناحيتها ردت بأن أمريكا تحاول تسيس قرار اقتصادي وتخفيض انتاج النفط ليس قراراً سياسياً وأوضحت أن هناك وفرة في الإنتاج بالأسواق وقللنا الإنتاج حفاظًا على المنتجين والمستهلكين، معركة عنيفة هذه الأيام ومستمرة الفترة المقبلة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد مبرر أن تضرب الرياض علاقاتها مع واشنطن”.