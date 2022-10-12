انت الان تتابع خبر علاج أزمة نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.. الكلسون حل المشكلة وجاب من الآخر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب موسم الشتاء لجاء الكثير من الأوروبيين إلى علاج أزمة نقص إمدادات الطاقة في أوروبا، باستعمال الكلسون الحراري وجميع الملابس الداخلية الخاصة بالتدفئة، وبشكل خاص بسبب كبر حدة أزمة نقص توافر غاز التدفئة في العديد من المدن الأوروبية، وهذا بسبسب الكثير من التداعيات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية.

الطلب في أوروبا ارتفع على الكلسون الحراري

وأكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن انتشار ملابس Heat Tech أو ما يطلق عليها في مصر الكلسون بكمية كبيرة في أوروبا، والطلب زاد عليها كثيراً في هذا العام، وبشكل خاص بعدما وجه الخبراء الاقتصاديين إلى المواطنين بارتداء هذه الملابس بغرض توفير التدفئة الحرارية والطاقة، وبشكل خاص بالتزامن مع نقص الإمدادات من الغاز.