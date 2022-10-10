انت الان تتابع خبر الخليل : مستوطنون متطرفون يحرقون نسخاً من القرآن الكريم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقدم مستوطنون متطرفون يهود مساء أمس الأحد بحرق نسخا من القرآن الكريم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وقال مدير الأوقاف في الخليل، نضال الجعبري، في بيان، اليوم الاثنين، إن المستوطنين أحرقوا نسخا من المصحف الشريف قرب مسجد قيطون في البلدة القديمة بالخليل.



وأضاف أن ميلشيات المستوطنين المتزمتين ألقت بالنسخ المحروقة من القرآن الكريم في النفايات قرب المسجد.



وخلال الأعياد اليهودية، تزداد عربدة المستوطنين في مدينة الخليل تزامنا مع إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي الشريف بالمدينة والسماح لهم بإقامة حفلات فيه.