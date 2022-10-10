قطيع من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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رياض - احمد صلاح - أقدم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين على إقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى.



وتتزامن هذه الاقتحامات الواسعة مع اليوم الأول لـما يسمى "عيد العرش اليهودي"، حيث انطلقت دعوات من قبل منظمات "الهيكل" المزعوم اليمينية المتطرفة لاقتحامات واسعة للأقصى خلال هذا العيد.



ومنعت شرطة الاحتلال المصلين من أداء صلاة الضحى في الأقصى، وفرضت إجراءات مشددة على أبوابه، وانتشرت بكثافة في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة .

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