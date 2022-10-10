3 انفجارات عنيفة تهز العاصمة الاوكرانية

رياض - احمد صلاح - سُمع دوي ثلاثة انفجارات قوية صباح الإثنين في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.



ووقعت الانفجارات قرابة الساعة 8,15 (5,15 ت غ)، بعدما كانت صفارات الإنذار أُطلقت قبل ذلك بعشرات الدقائق.

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضرارا السبت بجسر القرم، واصفا ما حصل بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.



وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، بحسب مقطع مصور بثه الكرملين، إن "المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".



وأضاف "ليس هناك أدنى شك في أنه عمل إرهابي يهدف إلى تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة".



وصباح السبت، ألحق انفجار كبير قالت السلطات الروسية إنه نتج من شاحنة مفخخة أضرارا بجسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي تم ضمها في 2014.



وكانت روسيا أحجمت حتى الآن عن توجيه الاتهام الى كييف في هذا الهجوم الذي خلف ثلاثة قتلى، علما بأن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عنه واكتفى مسؤولوها بالإدلاء بتعليقات ساخرة.



وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين خلال اجتماعه ببوتين الأحد "إنه عمل إرهابي أعدته اجهزة الاستخبارات الأوكرانية. كان الهدف تدمير بنية تحتية مدنية كبيرة وبالغة الأهمية بالنسبة إلى روسيا".