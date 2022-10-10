البيت الأبيض:عرض المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية لا يزال مطروحا

رياض - احمد صلاح - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: إن واشنطن لا تزال مستعدة للمفاوضات مع كوريا الشمالية، حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



وأضاف كيربي خلال لقاء مع برنامج "ثيس ويك" الذي تبثه شبكة "إيه بي سي" يوم الأحد، أن ذلك مع ضمان "أن تكون لدى الولايات المتحدة أيضا قدرات في المنطقة وعلى استعداد للمضي قدما في حال احتياجنا إليها".



وصرح كيربي أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة التعاون العسكري مع كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة تهديدات زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وذلك بعد أسبوع أدى فيه إطلاق بيونغ يانغ صواريخ بالستية إلى حالة تأهب في اليابان.



وذكر كيربي أن كيم "قرر عدم قبول هذا العرض"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.



وتابع قائلا: "بل على العكس تماما، لقد حسّن الآن برنامجه للصواريخ البالستية.. ومن الواضح أنه لم يتخل عن طموحاته في مجال الأسلحة النووية".



وأردف المسؤول الأمريكي بالقول: "نريد أن نرى أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، قابل للتحقق منه وبشكل كامل، وقد تواصلنا مع الكوريين الشماليين".



وقالت كوريا الجنوبية إن جيشها سيعزز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان، بما في ذلك نشر "أصول استراتيجية أمريكية"، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى، الأحد.