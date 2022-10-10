مكافأة مالية لمن يُدخل قرابين يهودية إلى الأقصى

رياض - احمد صلاح - رصدت جماعات الهيكل اليهودية المتطرفة مكافأة مالية لمن يتمكن من إدخال قرابين نباتية إلى المسجد الأقصى خلال أسبوع يبدأ من اليوم الإثنين.



وتقول الرواية اليهودية إن النباتات الأربع (الأترج، الآس، الصفصاف، برعم سعف النخيل) هي القرابين النباتية لعيد العُرش اليهودي وتسمى بالعبرية (أربعات همينيم).



وتمكن الخطورة في أن لهذه القرابين رمزية دينية يهودية وإدخالها إلى مسجد المسلمين يعد انتهاكا لحرمته، وترسيخا للرواية اليهودية بصفته هيكلا.