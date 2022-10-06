اتفرج .. كيت ميدلتون في أول زيارة ملكية فردية لها.. توهجت بعد حصولها على لقب أميرة ويلز

إطلالة كيت ميدلتون في أول زيارة ملكية فردية لها

وتألقت كيت ميدلتون أثناء زيارتها إلى وحدة الأمومة في مستشفى Royal Surrey County، ويعد هذا هو أول زيارة ملكية فردية لها منذ حصولها على لقبها الجديد “أمير ويلز”، وذلك بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية الشهر الماضي، وسحرت الأميرة جميع الأنظار بفستان لونه أصفر خردلي.

سعر فستان كيت ميدلتون ووصل سعر فستان كيت ميدلتون 220 جنيهاً إسترليني، واستعرضت كاثرين إطلالتها المميزة ذات الثقة والأناقة أثناء جولتها لمعرفة الكثير عن الدعم الذي تقوم بتقديمه إلى المستشفى للنساء الحوامل وجميع الأمهات الجدد، والعمل دعم الوحدة والتي حصلت على جائزة من اليونيسيف هذا العام، وهذا ما يصل لـ 3 آلاف طفل وأمهاتهم كل عام.

رياض - احمد صلاح - ظهرت كيت ميدلتون بإطلالة مبهجة أثناء زيارة ملكية فردية لها منذ حصولها على لقبها الجديد أميرة ويلز، وهذا يأتي في إطار زيارتها الخاصة بوحدة الولادة في المستشفى الملكي في مقاطعة Surrey، وتألقت بشكل كبير في إطلالة الزيارة بإطلالة ملكية سحرت القلوب كعادتها.