لبنان : نائبة تعتصم بأحد المصارف مطالبة بأموالها

رياض - احمد صلاح - طالبت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير أحد المصارف اللبنانية بجزء من أموالها المودعة لإجراء عملية جراحية وسط رفضها الخروج دون الحصول على مطالبها.



وكانت النائبة زرازير قد طالبت بثمانية آلاف دولار من وديعتها لإجراء عملية جراحية، وسط احتشاد مجموعة من المواطنين خارج البنك تضامنا معها.



ونقلت مواقع إخبارية لبنانية عن زرازير من المصرف قولها: "انا مواطنة لبنانية عم طالب بحقي في ظل وضع استثنائي".



في المقابل، قال: محامي زرازير الذي رافقها إلى المصرف: "نحن أمام حالة إنسانية".