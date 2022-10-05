انت الان تتابع خبر تراجع شعبية الرئيس الامريكي %40 حسب استطلاع للرأي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، مع بقاء 5 أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك حسبما أظهر استطلاع لرأي من رويترز / إبسوس.



وخلص الاستطلاع الذي أُجري على مدار يومين إلى أن 40% من الأميركيين يتفقون مع أداء بايدن الوظيفي، انخفاضا من 41% في الأسبوع السابق.



وأسهمت شعبية الرئيس التي تشهد تراجعاً، والتي انخفضت إلى 36% في مايو أيار ويونيو حزيران، في إثارة التوقعات بفقدان حزبه الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني، وربما مجلس الشيوخ أيضاً.



وبعد تولي منصبه في يناير 2021 في خضم جائحة كوفيد-19، عانت ولاية بايدن من الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية، ومنها ارتفاع مستويات التضخم.



واستطلع المسح، الذي أجرته رويترز/إبسوس عبر الإنترنت باللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة، آراء 1003 بالغين بينهم 448 مؤيداً للحزب الديمقراطي و383 مؤيداً لنظيره الجمهوري، يذكر ان بايدن ابدى رغبته بترشحه لولاية رئاسية ثانية .

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