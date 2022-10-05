انت الان تتابع خبر قطيع من المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم قطيع من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، إحياء لما يسمى "عيد الغفران".



وانتشر المئات من الجنود وشرطة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، تمهيداً للاقتحامات التي دعت لها جمعيات استيطانية، وقاموا بعمليات تفتيش داخل المصلى المرواني وأروقة المسجد.



وبدأ الفوج الأول من المستوطنين باقتحام الأقصى، في الوقت الذي أدى فيه المرابطون صلاة الضحى.



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