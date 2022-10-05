رئيسة وزراء بريطانيا:أنا صهيونية ومن أشدّ الداعمين لإسرائيل

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رياض - احمد صلاح - على هامش المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، أقامت مجموعة "أصدقاء إسرائيل المحافظين" البرلمانية في مدينة بيرمنغهام فعالية استضافت فيها العديد من الشخصيات السياسية، من بينها رئيسة الحكومة ليز تراس ووزير الخارجية جيمس كليفرلي.



وعبّرت صفحة المجموعة على "تويتر" عن "امتنانها" لتراس لما قالته خلال الفعالية وعن شكرها لكليفرلي على كلماته "اللطيفة" و"دعمه الثابت" لـ"دولة إسرائيل".



وكان قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قصير لتراس خلال الحفل المزدحم بالحضور والضجيج تقول فيه: "سعيدة جداً لوجودي هنا للمرة الأولى في فعالية مجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظين، كرئيسة لحكومتكم"، ما زاد حماسة الحاضرين الذين علت أصواتهم وضجّت القاعة بتصفيقهم الحار.



وأكملت تراس: "كما تعرفون، أنا صهيونية بحقّ، ومن أشدّ الداعمين لإسرائيل وأعرف أننا قادرون على جعل العلاقات البريطانية الإسرائيلية أقوى وأقوى".



يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تراس عن دعمها "غير المشروط" لإسرائيل، وهي التي أثارت الجدل قبل أيام عندما أعربت عن نيّتها نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، كما أنها وفقاً لصحيفة "هآرتس" أكثر رئيس وزراء عرفته المملكة تأييداً لإسرائيل على الإطلاق.

