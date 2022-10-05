انت الان تتابع خبر عاجل.. وفاة مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت.. وقعت في منطقة صباح الأحمد والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توفي 2 شباب مصريين في الكويت بسبب حادث تصادم مروع في منطقة صباح الأحمد، وهو الذي وقع بسبب تصادم بين شاحنتين، وانتشرت حالة من الفزع والخوف الكبير بين جميع المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة.
التفاصيل كاملة لوفاة مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت
وحصلت وزارة الداخلية الكويتية على بلاغ جاء حول حادث تصادم كبير على الطريق، وسريعاً انتقل رجال الإطفاء والأمن والطوارئ الطبية إلى موقع الحادث، وبمجرد وصولهم وجدوا سائق واحدة من الشاحنتين ومرافقة فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم، وظهر أنهم يحملون الجنسية المصرية، وأما عن سائق الشاحنة الأخرى فهو أصيب فقط.
وأكدت أنه على الفور تم استدعاء جميع رجال الطب الشرعي حتى يتم رفع الجثتين، وسريعاً عمل رجال الأمن والإطفاء على التخلص من الشاحنتين المتواجدتين على الطريق لعودة سير المرور مرة أخرى.
" rel="noopener" target="_blank">October 4, 2022
مصرع وافدين من الجنسية المصرية مواليد 1999 و 1982 في حادث تصادم ثنائي مروّع على طريق الوفرة كيلو 6@Moi_kuw #دوري_ابطال_اوربا pic.twitter.com/5jPjj2WtRG
— مانشيت الكويت (@manshet_kw)
مصرع وافدين من الجنسية المصرية مواليد 1999 و 1982 في حادث تصادم ثنائي مروّع على طريق الوفرة كيلو 6@Moi_kuw #دوري_ابطال_اوربا pic.twitter.com/5jPjj2WtRG— مانشيت الكويت (@manshet_kw) October 4, 2022