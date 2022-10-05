عاجل.. وفاة مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت.. وقعت في منطقة صباح الأحمد

وحصلت وزارة الداخلية الكويتية على بلاغ جاء حول حادث تصادم كبير على الطريق، وسريعاً انتقل رجال الإطفاء والأمن والطوارئ الطبية إلى موقع الحادث، وبمجرد وصولهم وجدوا سائق واحدة من الشاحنتين ومرافقة فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم، وظهر أنهم يحملون الجنسية المصرية، وأما عن سائق الشاحنة الأخرى فهو أصيب فقط.

وأكدت أنه على الفور تم استدعاء جميع رجال الطب الشرعي حتى يتم رفع الجثتين، وسريعاً عمل رجال الأمن والإطفاء على التخلص من الشاحنتين المتواجدتين على الطريق لعودة سير المرور مرة أخرى.

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