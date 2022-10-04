انت الان تتابع خبر اختفاء غواصة يوم القيامة الروسية.. بوتين رعب الغرب بتجربته النووية تقترب من أوكرانيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مسؤولون عسكريون بالتحذير من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعي دائماً ليظهر استعداده لاستعمال أسلحة الدمار الشامل، وهذا أثناء تجربة نووية توجد على حدود أوكرانيا، ويأتي هذا بالتزامن مع اختفاء غواصة يوم القيامة الروسية.

وأعلنت العديد من المصادر الدفاعية البريطانية أن بوتين أمر بتدريب عسكري نووي على خط المواجهة داخل أوكرانيا، والخوف زاد كثيراً بعد ما انتشر حول رصد القطار الذي يديره جهاز نووي سري، وهو يتجه إلى أوكرانيا طبقاً للصحيفة، وأيضاً هو يرتبط بالوحدة المسؤولة عن جميع الذخائر النووية والبدء في تخزينها وصيانتها والعمل على نقلها وتسليمها إلى الوحدات.

ويرى العديد من المحللون أن روسيا قد استعملت السلاح النووي لأنه تجربة استعراضية داخل البحر الأسود، وأيضاً حذر مصدر دفاعي رفيع المستوى أن بوتين سوف يواجه خطر كبير، وقرر أن ينشر السلاح النووي في ساحة المعركة داخل أوكرانيا، وحلف الناتو أرسل تقرير استخباراتي لحلفائه وهو يحذرهم من اختبار روسيا إلي طائرة مسيرة تحمل الصواريخ والقنابل النووية المتقدمة أو السلاح الذي يطلق عليه يوم القيامة النووي في البحر الأسود.