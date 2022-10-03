اتفرج- انت الان تتابع خبر خالد الزعاق يحذر أهالي هذه المدن من البرد الشديد : شغّلوا السخانات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشر خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق فيديو جديد له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”وحذر خالد الزعاق، أهالي عدد من المدن داخل المملكة العربية السعودية، من تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القليلة القادمة،حيث أنه سوف يبدأ الليل بالتغلب على النهار طولاً، ويستمر الليل يقضم النهار لمدة 90 يوماً تقريباً.

وأضافت خبير الأرصاد الجوية أنه فيه حالة طال النهار زادت الحرارة، وإذا طال الليل زادت البرودة، أي أن البرد الذي يدخل مع الإنسان فراشه، لا يأتي إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.

وطالب أهالي كلا من الشمال، طريف، عرعر، رفحاء، تبوك، الجوف، حائل بالاستعداد لفصل الشتاء والبرد الشديد خلال الفترة القادمة مردداً ” شغّلوا السخانات”