انت الان تتابع خبر الصومال : مقتل قيادي بارز من "جماعة الشباب" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإعلام الصومالية اليوم عن مقتل قيادي بارز من "جماعة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في غارة جوية في محافظة جوبا الوسطى.



وأكدت الوزارة، أن القيادي الذي قتل في الغارة الجوية التي وقعت في الأول من الشهر الجاري يدعى عبدالله ندير ، وهو أحد مؤسسي جماعة الشباب.

تفيد الأنباء الواردة أيضا من محافظة هيران بمقتل عدد من جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أثناء محاولتهم زرع متفجرات في بئر للمياه بقرية “تيرا شنتا” الواقعة بين بلدويني وهلجن.



وتسبب الإنفجار بقتلى وجرحى في صفوف مليشيات الشباب ،حيث يعد هذا من الأفعال الإجرامية التي ترتكبها مليشيات الشباب بحق المدنيين الأبرياء من قتل وردم الآبار في موسم الجفاف.



تفيد الأنباء الواردة من محافظة هيران بمقتل عدد من جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أثناء محاولتهم زرع متفجرات في بئر للمياه بقرية “تيرا شنتا” الواقعة بين بلدويني وهلجن.



أعلن محافظ محافظة بنادر وعمدة بلدية مقديشو أن القوات الأمنية نجحت في تفكيك شبكة إرهابية في العاصمة مقديشو، مشيرا إلى أن القوات أستولت على الأسلحة التي كانت تستخدمها جماعة الشباب ومركبات النقل،بالإضافة إلى الإستيلاء على 5 منازل مؤجرة للإرهابيين.

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